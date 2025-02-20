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微軟發表量子運算晶片 有望未來應用於資料中心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）的 Majorana 1 量子運算晶片。 路透／微軟提供
微軟（Microsoft）的 Majorana 1 量子運算晶片。 路透／微軟提供

微軟（Microsoft）周三（19日）發表取名「Majorana 1」的量子運算晶片。微軟研究人員宣稱，這顆晶片支援量子電腦更強大表現的能力，前所未見，是量子運算的一大突破。晶片採用所謂的拓樸超導體（topological superconductor），可成為建構強大量子電腦的基礎。

微軟是在知名科學期刊《自然》（Nature）刊出他們的這項成績。華爾街日報說，目前還難說Majorana 1在開發更強大的量子電腦領域中，能占據多麼核心的地位。微軟和IBM、Google這些科技同業，都正在砸巨資建置實用的量子系統。

微軟表示，目前Majorana 1只在解決數學問題，不過證明了它可以被控制，以目前的表現，足夠成為未來量子運算機器的基礎。彭博資訊分析，微軟這項最新發表顯示，工程師們發現在系統中執行量子運算的方式，有朝一日可應用於資料中心，促進化學與醫療進步。

量子運算目前仍處於萌芽階段，只有極少的強大電腦存在。業界專家認為，首部可以商業存活的量子電腦要在未來五年左右才會開始出現。

微軟這顆Majorana 1晶片是研究成果，並沒有要銷售。

微軟表示，他們將提升Majorana 1的能力，目標放在讓它最終能夠容納100萬個量子位元（quantum bit），或稱為Q位元（qubit），不過沒有預估所需時間。

競爭對手Google，去年12月宣布他們在量子運算方面的突破。Google的量子運算晶片取名「Willow」，當時Google比喻他們的這顆晶片，能在五分鐘內處理傳統超級電腦幾近永遠算不完的資料。

微軟在周三的《自然》期刊上，也發表了可創建電腦遊戲場景的生成式人工智慧（AI）模型，取名「Muse」。微軟說，Muse是同類模型中的首例。資深首席研究經理Katja Hofmann向記者演示Muse時提到，為了訓練該AI模型，研發團隊收集了2020年推出的多人對戰遊戲《嗜血邊緣》（Bleeding Edge）長達七年的玩家操作數據。

微軟的Xbox團隊和其他業內人士，都迫切希望利用AI來幫助降低熱賣的遊戲產品動輒數以億計美元的成本。近年來，即使銷售成長放緩，製作成本仍在飆升。但AI生成的這種創新做法也備受爭議，因為玩家們懷疑可能會損害遊戲品質。而已經遭受一系列裁員打擊的動畫工作室員工則是擔心，這項技術可能會導致他們徹底失業。

團隊 科學 華爾街日報

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