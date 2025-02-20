國際油價小幅走高 金價持穩

國際原油價格小幅走高，因為供應前景面臨多重不確定性。銅期貨微跌，有分析師警告美國關稅可能導致需求受壓。金價維持在歷史新高附近。以下是整理自彭博的商品行情：

油價小幅走高

俄羅斯、哈薩克和OPEC+原油供應的不確定性推高了油價。西德州中級原油（WTI）小幅上漲至每桶72美元上方，推動油價走高的因素包括一系列原油供應疑慮。

OPEC+考慮延後原定於4月啟動的增產計畫，這將成為這個產油國集團的第四度延後。

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯一座泵站後，哈薩克一條通往黑海的主要管道多達30%的石油出口可能會中斷，這加劇了供應緊張前景。

七大工業國集團(G7)也考慮收緊俄羅斯原油出口的價格上限，這可能會進一步抑制供應。

WTI 3月原油期貨上漲0.6%，結算價報每桶72.25美元；布蘭特原油4月原油期貨上漲0.3%，收於每桶76.04美元。

銅期貨微跌

銅期貨小幅走低，花旗警告美國關稅對需求的影響可能導致價格回落。

銅期貨今年迄今上漲8%，主要得益於現貨市場有韌性。

花旗分析師在研究報告中預料，4月初之後銅價將回落至每噸8,500美元，屆時美國進口關稅的實施將開始影響現貨市場。

截至收盤，倫敦金屬交易所銅期貨下跌0.1%，報每噸9466.5美元。

金價微跌

黃金微跌，但仍維持在歷史新高附近。美國總統川普發出的新一輪關稅威脅，加上日益加劇的地緣政治緊張局勢，凸顯了黃金的避險吸引力。

紐約黃金現貨下跌0.1%，報每英兩2933.51美元；白銀現貨下跌0.4%，報32.7335美元。