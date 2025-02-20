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台積電ADR連二跌 表現不如費半

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台積電ADR周三（19日）下跌0.9%，收在200.95美元，連續二日下跌，較台北交易溢價20.8%。

美國股市三大指數周三小幅收高，標普500指數連續二日創下收盤新高。聯準會（Fed）1月會議紀錄並無意外，投資人也消化了美國總統川普最新的關稅計劃。

道瓊工業指數上漲71.25點，漲幅0.2%，收在44,627.59點；標普500指數上漲14.57點，漲幅0.2%，收6,144.15點；那斯達克綜合指數上漲14.99點，漲幅0.1%，收在20,056.25點。

費城半導體指數上漲1.2%，亞德諾半導體上季獲利和營收超出預期，股價大漲9.7%。輝達（NVIDIA）小跌0.1%，英特爾（Intel）大跌6.1%。

台灣加權股價指數周三下跌62.03點，收在23,604.08點。台積電（2330）跌0.9%收在1,090.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 186.04 +2.99 183.50 1.38

中華電 CHT 125.80 -0.98 126.50 -0.55

台積電 TSM 1,316.34 -0.88 1,090.00 20.77

聯電 UMC 42.38 +1.41 42.55 -0.39

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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