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Fed會議紀錄表明 通膨好轉之前會一直按兵不動

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed會議紀錄顯示，官員「希望在通膨進一步改善後，才考慮對聯邦資金利率目標區間進行額外調整」。路透
Fed會議紀錄顯示，官員「希望在通膨進一步改善後，才考慮對聯邦資金利率目標區間進行額外調整」。路透

聯準會（Fed）官員對上月維持利率不變的決定大致滿意，對於目前暫且觀望的立場，並無任何立即調整的跡象。

周三公布的1月28日至29日政策會議紀錄指出：「多數與會者認為，當前高度不確定性之下，委員會在考慮進一步調整貨幣政策立場時採取謹慎做法方為合適。」按照慣例，會議紀錄在Fed政策會議結束三周後公布。

Fed上月的決定將聯邦資金利率維持在約4.3%的現有水準，原先Fed已連續三次會議降息。自去年9月開始降息的利率為5.3%。

「與會者表示，只要經濟仍接近最大就業水準，他們希望在通膨進一步改善後，才考慮對聯邦資金利率目標區間進行額外調整。」

會議紀錄還指出：「多位與會者提到，如果經濟保持強勁且通膨仍然偏高，委員會可以將政策利率維持在具限制性的水準。」

會議紀錄顯示，Fed官員認為，實現低而穩定的通膨以及健全勞動市場兩大目標的風險大致平衡。官員指出，強勁的消費者需求以及貿易和移民政策的變化，可能有礙通膨近日的進展。

會議紀錄還提到：「有些轄區的企業聯絡人表示，企業可能會試圖將可能課徵的關稅導致投入成本上升轉嫁給消費者。」

會議紀錄也顯示，有些官員對華府可能再次出現債務上限僵局所帶來的風險表達疑慮。紀錄中提到：「關於未來幾個月因債務上限動態可能導致準備金出現顯著波動的情況，多位與會者指出，在此事件解決之前，考慮暫停或放緩縮減資產負債表步伐才是合適的。」

Fed 消費者 通膨

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