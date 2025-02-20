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蘋果最便宜AI手機來了 iPhone 16e有黑白兩色 搭自研數據機晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果19日推出新款低階版智慧手機iPhone 16e。擷自蘋果官網
蘋果19日推出新款低階版智慧手機iPhone 16e。擷自蘋果官網

蘋果公司（Apple）周三推出一款新的低階版智慧手機，價格低於通常每年9月發布的主要iPhone機型：這支2月21日開始接受預訂、2月28日發售的iPhone 16e，零售定價599美元，比它要取代的iPhone SE貴上170美元。

改款後新產品拿掉已經過時的Home按鈕和指紋感測器，改用蘋果的 FaceID，螢幕尺寸變大且採用螢幕頂端缺口設計。它配置一個48兆像素後置攝像頭（最先進的iPhone有三個），採用與iPhone 16相同的A18晶片以及USB-C充電端口。但沒有「動態島」界面。

更新的處理器意味iPhone 16e可運行與更昂貴iPhone檵型相同的所有應用程式和遊戲，也包括AI軟體Apple Intelligence。周三之前，只有iPhone 16和iPhone 15 Pro可運行Apple Intelligence。

記憶體容量規格有128GB、256GB和512GB三種選擇，外殻則有黑和白兩種顏色。

這款新產品代表蘋果低階版iPhone史上最大變化。低階版iPhone在2016年推出時名為SE，上次更新是近三年前。因應更新，現有版本的iPhone SE和iPhone 14已經停產。

這款新手機在用戶可能沒注意到的地方具有開創性：它搭載蘋果的第一款自研5G連網數據機晶片C1，取代了來自高通（Qualcomm）的組件。

Intelligence 應用程式

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