標普500指數再創新高 市場對Fed會議紀錄和關稅不意外

美國股市三大指數周三小幅收高，標普500指數連續二日創下收盤新高。聯準會（Fed）1月會議紀錄並未帶來意外，投資人也消化了美國總統川普最新的關稅計劃。

道瓊工業指數上漲71.25點，漲幅0.2%，收在44,627.59點；標普500指數上漲14.57點，漲幅0.2%，收6,144.15點；那斯達克綜合指數上漲14.99點，漲幅0.1%，收在20,056.25點。

費城半導體指數上漲1.2%，亞德諾半導體上季獲利和營收超出預期，股價大漲9.7%。台積電ADR和輝達（NVIDIA）各跌0.9%和0.1%，英特爾（Intel）大跌6.1%。

Fed在1月決策會議中維持利率不變。會議紀錄顯示，決策者擔心頑強的高通膨以及川普的政策主張（特別是關稅）可能影響壓抑物價的努力。

Vital Knowledge的創始人Adam Crisafulli寫道：「會議紀錄大部分內容相當中肯，與（主席）鮑爾上周對國會發言基本一致。」

Murphy & Sylvest 市場策略師Paul Nolte說：「（會議紀錄中）有一些討論認為未來可能出現經濟放緩，這或許讓投資人認為Fed可能會降息，而這仍在討論中。」

他說：「也就是說，（Fed）在關稅問題更加明朗之前，並不願意採取任何行動。因此，從這個角度來看是一個觀望的過程。」

川普周二宣布，他計劃對汽車、晶片和藥品徵收約「25%」的關稅，再度引發全球貿易戰的疑慮。

Nolte說：「我認為眾人開始將此視為討價還價的籌碼或虛張聲勢，雷聲大雨點小。」

此外，美國商務部公布，1月份房屋開工率驟降9.8%，原因包括需求疲弱、抵押貸款利率上升以及接連的異常寒冷天氣。

在標普500指數的11大類股中，醫療股漲幅最大，而材料股和金融股漲幅相對落後。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，第4季財報季接近尾聲，標普500指數成分股中有74%的公司業績優於預期。分析師目前預測，標普500指數第4季度獲利成長15.3%，高於年初預測的9.6%。

Garmin大漲13%，創下去年10月來最大單日漲幅，這家消費電子公司業績展望超出分析師預期。

電動卡車製造商Nikola申請破產保護，股價暴跌39.1%；特種化學品公司Celanese 因虧損急挫21.5%；支付處理商Shift4公布第4季業績後股價下跌17.5%，並傳出該公司已同意以25億美元收購Global Blue（GB.N）。受此消息影響，Global Blue股價大漲17.5%。