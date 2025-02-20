華爾街日報：墨西哥毒梟透過中國掮客洗錢

「華爾街日報」引述美國官員的說法報導，中國地下金融業者以低廉佣金，為墨西哥芬太尼毒梟洗錢。中國民眾有意將現金轉至美國和毒梟在美販毒所得，形成洗白犯罪集團收入的產業循環。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名美國調查人員的說法，過去多為移居美國華裔社群服務，屬於中國地下金融體系的跨國資金掮客，近期轉型為強效合成鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）毒梟與其他犯罪組織，獲利洗錢系統中的夥伴。

報導引述2022年10月發生在加州聖蓋博（SanGabriel）的案例，一名駕駛藍色瑪莎拉蒂跑車的女子，在市場與一名開著白色貨卡的運毒者碰面，兩人短暫交談後，運毒者將裝有30萬美元的黑色袋子放入跑車後座。

美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）人員透過長期電話監聽，得知張姓（Sai Zhang）人士主導的洗錢集團安排車手與毒梟現金換手，調查人員追蹤跑車至一處住宅，各地販毒所得的現金在其中進行分裝，準備轉交給他人。

法庭記錄顯示，警方當時逮捕一名攜有2萬5000美元現金離開住宅的駕駛，案中包括張姓人士在內，多人以洗錢、無照經營轉帳業務與協助運送毒品等罪名被起訴。

所有調查行動在2024年共起訴24人。檢察官表示，中國掮客為墨西哥毒梟集團Sinaloa洗錢總金額達到5000萬美元（約新台幣16億5000萬元）。

如何將在美販售芬太尼所得轉至生產國是毒梟的一大考驗，部分必須透過收取高額佣金的中間人處理。美國官員指出，透過哥倫比亞披索的轉帳已形成黑市匯率。如今中國洗錢業者也加入。

這套特殊洗錢模式在3地各有背景。中國為避免資金外流進行外匯管制，一般民眾每年僅可購入5萬美元的等值外幣。由於經濟放緩房股下跌，現金資產移轉他國成為保值之道。美國官員指出，連結至芬太尼市場的地下金融體系於是興起。

中國的洗錢鏈在美國取得墨西哥毒梟在美營運所得，另一邊，透過微信在中國境內尋找需要在美使用現金者，只要將人民幣轉入中國的特定帳戶，即可在美取得現金，支付購屋、房貸與汽車等支出。

芬太尼販毒所得無縫接軌洗白，美國官員指出，使用轉帳服務的中國人士未必知道過程。

毒梟洗至中國帳戶裡的販毒所得再透過購買芬太尼原料運回墨西哥，或購買中國產品輸入銷售取得現金，形成一條龍式的產業循環。

官員指出，中國掮客願意承擔較多風險，在美取得美金後，無須等待冗長商務過程結束，即可透過信用向毒梟支付披索。

中國掮客向墨西哥毒梟與中國轉帳者雙方收取佣金。前緝毒局探員、調查公司Nardello & Co.總經理艾班（Chris Urben）指出，過去哥倫比亞掮客收取總額7%到10%的佣金．他曾在紐約地區見過中國掮客僅收取1%到2%。一夜間，全美各地毒梟所得紛紛移轉至中國業者的服務。

美國緝毒局華府地區主管佛蓋特（Jarod Forget）曾表示，美國的芬太尼危機由中國開始，如今也在中國結束。

芬太尼問題是美國總統川普（Donald Trump）對中國施加高關稅的原因之一。中國外交部對報導回應指出，芬太尼危機是美國自身問題，川普關稅措施忽略了美中合作，中國也打擊境內的芬太尼產製。指責他國無法解決問題，施壓與脅迫也不是與中國打交道的方式。