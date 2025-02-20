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川普新政策常常半夜發布 匯市交易被他搞得一團亂

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國總統川普重返白宮的頭幾周，經常在深夜或周末於社群媒體平台發布新政策，但因為當時只剩亞洲匯市仍在交易或將最早開市，因此吸引歐美投資人湧入，大舉推升交易量。

英國金融時報（FT）報導，川普常在美國盤後時間發布撼動市場的政策，迫使投資人匆忙調整部位。新加坡交易所（SGX）金融市場與數字平台部總監李民宏說，這無疑替市場創造許多需求和流動性，川普周末通告和午夜社群媒體發文等意外事件風險，已促使倫敦交易員在凌晨1時到亞洲市場交易。

影響所及，美元兌離岸人民幣的期貨合約交易量，近幾個月來躍居第二大，僅次美元兌歐元。美元／離岸人民幣在新加坡平均每日交易量去年下半年成長50%以上，達到160億美元，同期美元／印度盧比平均每日交易量也年增46%至19億美元。

由於澳洲雪梨、日本東京、英國倫敦、美國紐約等這四大主要市場交易時段略有重疊，使全球外匯市場得以在周間24小時全天候開放。德意志銀行主管表示，歐洲投資人和企業客戶半夜想在亞洲避險，因為若不這麼做，隔天一早起床可能為時已晚，沒機會交易了。

花旗集團外匯交易主管斯瓦米表示，川普就職後，主要匯市日均交易量激增，用美元／離岸人民幣合約押注貨幣未來走勢且替匯率波動避險的做法，明顯增加。

美國銀行（BofA）分析師警告，不少亞洲國家與美國有貿易順差，美國貿易政策的不確定性將持續打壓亞洲貨幣。美銀證券策略師辛哈說，美國對中國大陸更可能長期加徵關稅，因此做多美元／離岸人民幣，仍是最佳中期避險策略。

人民幣 川普 美國

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