村田部分產能擬移印度

蘋果iPhone零件供應商、積層陶瓷電容器（MLCC）大廠日商村田製作所表示，由於蘋果等客戶和鴻海集團等台灣電子代工廠的需求增加，正考慮將部分產能移往印度，反映全球供應鏈轉向這個全球人口最多的國家。

村田製作所社長中島規巨表示，村田看到了蘋果等客戶、和鴻海集團等台灣電子代工廠在印度的需求成長，計劃加快印度投資步調，「我們最新的電容器向來都是在日本製造，但是我們的客戶因為營運連續性規劃的目的，現在要求我們要有更多海外製造」。

村田製作所生產的零組件，被廣泛運用於各種電子產品，像是蘋果和三星的智慧手機、輝達（Nvidia）的伺服器、Sony的遊戲主機及美國太空總署（NASA）登陸火星的探測器等。目前村田近60%的MLCC是在日本製造，中島規巨說，未來幾年這個比率要降到接近50%。

村田的大客戶蘋果已將生產基地分散到中國大陸以外地區，iPhone手機正透過鴻海集團及和碩（4938）等台灣代工商在印度組裝，最近也開始在印度試產無線耳機AirPods。許多中國大陸中階智慧手機商預料也將到印度設廠，一來是印度勞動力充足，二來當地的消費能力也在快速增長。

這些客戶的動作與印度政府的承諾支持，已促使村田在印度泰米爾納德邦的OneHub清奈工業園區租借一座工廠，計劃2026年度開始從事MLCC封裝和出貨。中島規巨表示，在承諾建造包含更多製程的工廠前，村田將利用這份五年10億日圓（660萬美元）的租約，測試印度的長期需求。