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美創投AI資料中心 插旗南韓

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國創投公司Stock Farm Road計劃在南韓興建耗電量高達3GW（百萬瓩）的AI資料中心，預計2028年前完工，力拚成為全球規模最大的資料中心。

道瓊社和南韓財經新聞網站《朝鮮商業》報導，Stock Farm Road公司19日表示，計劃在南韓西南方的全羅南道興建一座3GW的資料中心，預計今年動工，2028年前完工。該公司說，初期將投入100億美元，長期投資將多達350億美元，預料將在電力供給和儲存、再生能源生產、設備供應等領域，創造約1萬份工作機會。

Stock Farm Road在今年由LG集團創辦人具仁會的姪孫具本雄（Brian Koo），以及BADR投資公司執行長Amin Badr-El-Din在美國共同創辦，旨在投資南韓。在此之前，這間公司沒有任何投資前例。

就全球而言，很少有單一座資料中心的用電容量（相當於最大耗電量）超過1 GW。南韓這座資料中心3 GW的預期容量，相當於有三座1GW發電容量的核電廠，為這座資料中心提供電力，幾乎是OpenAI和軟銀計劃在德州建設的一座資料中心的三倍；這座設施是星際之門（Stargate）計畫的一環。

Epoch AI指出，發展最大型的AI模型所需電力，可能在2030年前超過5GW。具本雄表示，目前南韓的資料中心大致足以支應國內需求，但南韓擁有可打造服務全球的更大設施的理想條件。

除了由OpenAI和軟銀合資的5,000億美元Stargate計畫外，歐洲和中東國家也日益推動資料中心的建設。在亞洲，南韓的這項計畫也將和土地和人力相對低廉的大馬、泰國、印度等地正在萌芽的資料中心園區競爭。

Amin Badr-El-Din和全羅南道知事金瑛錄在5日簽署合作備忘錄（MOU）。當地政府將協助Stock Farm Road取得水電和其他資源，也將協助地主與該公司合作，推進土地買賣事宜。一名地方官員說，「當局預計27日宣布對這座資料中心的初步投資計畫」。

OpenAI 南韓 美國

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