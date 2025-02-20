巴西批准加入OPEC+

巴西政府18日正式批准加入石油輸出國組織與盟國（OPEC+），凸顯巴西這個南美洲最大產油國正逐漸躍居主要石油出口大國。

OPEC+在2023年底正式邀請巴西加入，巴西國家能源政策委員會於18日正式批准，成為OPEC+最新成員國。OPEC+包含12個OPEC成員國，以及俄羅斯等其他十個產油大國。

巴西加入的範圍將僅限於「合作憲章」，為OPEC+討論產業相關議題的永久論壇，將不會參與產量決策。

不過，巴西將在九個月後主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），總統魯拉又自詡為環保倡議者。巴西礦產與能源部長席維拉則說，這與巴西加入OPEC+並不衝突，加入OPEC+能讓產業內部的對話與合作進入全新篇章，OPEC+「只是一個討論產油國策略的論壇，我們不應以身為產油國為恥」。

美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，巴西每日生產約432萬桶原油，是南美洲最大產油國，也是全球第七大產油國，產業占全球的4%產量。去年原油取代玩具，成為巴西出口額最高的產品，占外銷比重達13.3%。

里約熱內盧聯邦大學化學教授與原油專家杜特拉說，巴西加入OPEC+的政策「能夠理解且連貫」，國家能源政策委員會除了批准巴西加入OPEC+，也核准參加國際能源署（IEA）。