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紐西蘭三度降息2碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

為振興疲軟的經濟，紐西蘭央行19日決議降息2碼（0.5個百分點），為連續三次決策會議大幅降息2碼，雖暗示接下來幾季還會進一步寬鬆貨幣政策，但降息幅度將縮小，紐元兌美元匯率19日盤中不貶反升。

紐西蘭央行貨幣政策委員會決議，調降官方現金利率（OCR）2碼至3.75%，符合經濟學家的預期，並表示「若經濟狀況繼續如預期發展，政策委員會整個2025年仍有進一步降息的空間」。

不過，紐西蘭央行最新預測顯示，第2季平均利率將進一步降至3.45%，年底再降至3.14%，暗示之後的降息幅度將縮小。紐西蘭元兌美元匯率在央行決策出爐後一度貶值0.4%，之後翻紅轉為強升0.5%，稍後升幅縮小至0.2%，報1紐元兌0.5716美元。

紐西蘭央行重申，今年經濟將微幅復甦。截至2025年3月的一年內，全年經濟成長率料萎縮1.2%，2026年3月止的一年內，全年經濟成長率將回升至1.8%，「較低的利率將鼓勵消費支出，儘管全球經濟的不確定性可能對企業投資決策造成壓力」，「地緣政治因素，包括貿易壁壘的不確定性，可能削弱全球經濟成長」。

紐西蘭央行的最新預測也顯示，通膨率可能在今年再度升溫至2.7%，也給決策者大幅降息的理由。同時，美國總統川普的關稅威脅也增加了全球經濟成長和通膨前景的不確定性。

成長率 紐西蘭

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