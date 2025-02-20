越南經濟成長率訂8%起跳 對擴大進口農業及其他產品持開放態度

即使面臨美國川普2.0關稅來勢洶洶的威脅，越南國會19日仍把2025年越南經濟成長率目標提高到至少8%，有望稱冠東南亞主要國家最高，為這個東南亞經濟新星立下又一年耀眼成長的標竿。

根據越南國會19日發布的聲明，越南2025年經濟成長目標訂在8%以上，而2026年至2030年更希望達到二位數成長率。原先2025年官方經濟成長目標訂在6.5%~7.0%。

聲明指出，越南希望「促進經濟外交，並倡議與美國、中國和越南的主要夥伴國維持和諧、長久的貿易」。根據東南亞主要國家各自設定的2025年經濟成長率目標，次高的國家為印尼的8%。

不過，2024年越南對美國貿易順差躍增18%，可能成為川普關稅戰的標靶之一。為緩和美國總統川普的關稅威脅，越南已表明無意實施對雙邊貿易造成「負擔或限制」的措施，同時也表示對擴大進口美國農業及其他產品持開放態度。

越南經濟對出口倚賴至深，根據國會聲明，越南希望完成與中東諸國、瑞士、挪威和芬蘭的自由貿易協議談判，以開拓重要新市場。

國會另同意修訂2025年通膨目標，從原訂的大約4.5%放寬為4.5%~5%，以容許更大的貨幣與財政政策調整空間。

同日，越南國會也批准造價83億美元的鐵路工程計畫。這條全長390公里的鐵路連結越南北部港市海防與中、越邊境的老街市，且可直通首都河內市。經費來源除了政府撥預算和引進國內資本之外，也考慮發行公債和尋求外國貸款支應，包括中國大陸政府提供的貸款。

越南政府曾發願2025年要完成50項運輸計畫，以擴大投資基礎建設、疏解有礙成長的物流運輸瓶頸。國會19日宣布，將再挹注84.3兆越南盾（33億美元）至公共投資，以加快公路建設腳步；國會也批准發展河內市和胡志明市捷運系統的計畫。

越南國會也批准興建寧順核電廠的特別投資政策，希望加快讓該廠上線的速度。國會設定的其他目標含包括國內生產毛額（GDP）規模要高於5,000億美元，人均GDP超越5,000美元。越南去年GDP為4,763億美元。

根據跨國機構的預測，越南今年的經濟成長率將稱霸東南亞主要國家，國際貨幣基金（IMF）去年10月的最新預測為越南今年經濟將成長6.4%，亞洲開發銀行（ADB）去年12月的最新預估為今年將成長6.6%。