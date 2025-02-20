滙豐獲利優於預期 亞洲業務具增長潛力

滙豐控股昨（19）日公布2024年全年業績顯示，去年第4季稅前利潤年增1.3倍至22.8億美元，遠勝市場預期的16.5億美元，並宣布將進一步回購20億美元股份。全年稅前利潤323.1億美元，按年升6.5%，優於市場預期。

滙豐同時交代去年架構重組計劃的影響，目標於2025年可減少約3億美元成本，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少15億美元。

滙豐控股2024年營收為658.54億美元，年減0.3%；淨利息收益率為1.56%，較2023年下滑10個基點。滙豐稱，淨利息收益因業務出售和資金成本上升下降31億美元，但財富管理及環球銀行業務收入增長部分抵消了上述影響。

值得注意的是，滙豐公布重組計畫，計劃於2025及2026年會承擔18億美元遣散和其他預付成本，變相抵銷同期的節流效果。

滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在電話會議上稱，滙豐目標2026年度結束前完成所有節流措施，2027年才會完整實現15億美元節流效果。他預期滙豐可節省8%人事成本，但受重組影響的人數「會少於8%」，因為受影響的是較高級、收入較高的人員。他亦指，重組措施對滙豐整體收入的影響非常小。

對於滙豐重點目標業務，艾橋智表示，亞洲業務具增長潛力，特別是香港，包括亞洲地區如新加坡、中國大陸、印度等地。同時將部分資金投資於英國業務當中的中小企業務、交易銀行活動，以及AI和Gen AI生成式人工智能加速提高生產力。