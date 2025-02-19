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曾經的市場寵兒！ 美國電動卡車製造商Nikola聲請破產

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
曾經的電動車界市場寵兒Nikola，19日向法院聲請破產。圖／路透
曾經的電動車界市場寵兒Nikola，19日向法院聲請破產。圖／路透

電動車界曾經的市場寵兒Nikola聲請破產，在銷售疲軟和詐欺醜聞後的主管連續換人壓力下，該公司漫長的殞落以破產告終。

彭博資訊報導，Nikola 19日向德拉瓦州法院聲請進入破產法第11章程序，之後計劃清算手中資產。據法院文件，該公司上市資產介在5～10億美元間，負債則在10～100億美元間。

這份文件凸顯了這家電動和氫動力半掛式卡車製造商面臨的現金減少、銷售放緩和股價暴跌等困境。彭博本月稍早報導，Nikola考慮聲請破產，該公司則承認正在「不遺餘力募集資金」。

Nikola 19日早盤股價重挫約50%至0.37美元；截至18日止的過去一年市值已蒸發97%。

破產 電動車

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