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Google義大利稅務官司 同意支付111億元和解！檢方將撤告

中央社／ 米蘭16日綜合外電報導
全球科技巨擘谷歌（Google）。歐新社
全球科技巨擘谷歌（Google）。歐新社

義大利檢方表示，全球科技巨擘谷歌（Google）同意支付稅務當局3億2600萬歐元（約新台幣111億元）以和解一宗稅務官司，米蘭檢方將撤銷對Google該歐洲子公司提告。

綜合法新社和路透社報導，義大利當局指控谷歌愛爾蘭有限公司（Google Ireland Limited）於2015年至2019年期間未申報在義大利的營業所得，也沒有繳稅，稅賦當局的調查聚焦在Google銷售廣告空間創造的營業收入。

米蘭檢方在聲明中說，根據與Google達成的協議，「該公司同意支付3億2600萬歐元稅款、罰款和利息，以解決和義大利稅務當局之間未解決的問題」。

米蘭檢方表示，檢方已向法官提交撤銷本案刑事訴訟的請求。Google則未回應置評請求。

Google 米蘭 罰款 義大利

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