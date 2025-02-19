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馬爾地夫觀光繁榮但暗藏經濟困境 國際貨幣基金示警

中央社／ 馬爾地夫首都瑪萊19日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）警告，馬爾地夫觀光業雖欣欣向榮，但仍需「迫切且更強而有力」的財政整合來挽救陷入困境的經濟。

法新社報導，馬爾地夫是印度洋高價度假勝地，2025年經濟成長料達5%。然而，國際貨幣基金警告說，樂觀經濟預測掩藏著潛在的困境。

總部在美國華府的國際貨幣基金今天聲明指出，馬爾地夫「經濟預測存在著很大的不確定性，風險偏向下行」。

「需要迫切且更強而有力的財政整合。使整體支出合理化以抑制過度支出，這麼做有其必要。」

馬爾地夫去年底拒絕了國際貨幣基金的紓困金後，政府對外宣布大舉削減支出，總統穆伊祖（MohamedMuizzu）帶頭減薪50%。

穆伊祖同時強制規定大多數公職人員減薪10%。

馬爾地夫是知名度假勝地，有著未受汙染的白沙灘和與世隔絕的渡假村；但它也是地緣政治熱點。

中國和印度是馬爾地夫的兩大雙邊貸款國。

官方數據顯示，馬爾地夫2024年第1季積欠的外債達33.7億美元，約占國內生產毛額（GDP）的45%，其中積欠中國的占了約20%，欠印度的則略低於18%。

貨幣 馬爾地夫

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