日本最新公布2024年國內生產總值(GDP)首突破600兆日圓達609兆日圓，名目增長率達2.9%，為連續四年成長，扣除通膨實質GDP仍維持正成長，此外，日本財務省也在2月上旬公布國際收支統計，順差金額創歷史新高達29兆2,615億日圓，第一金量化日本基金協管經理人高若慈分析，GDP總值、經常帳順差反應，外國投資往來特別是半導體、汽車等，及旅遊服務等投資與支出創高，帶來強勁成長驅動力，日本通膨與缺工情況未紓緩，仍有助未來相關動能與日股持續上揚趨勢。

近期全球股市持續反應美國總統川普上任後的各項政策衝擊，高若慈強調，日本首相石破茂是川普上任後在白宮第二位接待的外國領袖，透露美日友好的方向，石破茂以軍事、天然氣採購及對美投資增加，以換得科技新產業及消費動能的支撐力道，提升軍事採購的同時，也反應日本對於國防產業的重視程度，及美日技術合作的可能性等。

根據日本財務省的統計數據，2024年日本經常收支順差達29兆2,615億日圓，年增6.7兆日圓，年增率達29.5%，日圓貶值使得出口競爭力提升貿易逆差縮小，外國投資海外匯兌收益提升等，外國人到訪旅遊業服務收支上揚等，都是驅動成長的來源，出口額方面，尤其以半導體相關產業鏈、汽車出口等表現強勁。

此外，觀光客消費動能，亦是持續挹注GDP與經常創高來源，高若慈表示，日本百貨店協會統計，2024年日本百貨商店銷售額達5.99兆日圓，成長率達6.8%，正式回到疫情前水準，全年訪日遊客人數逼近3,687萬人，已達日本總人口數的30%，訪日消費總額達8.14兆日圓，雙雙刷新歷史新高紀錄，4月13日至10月13日大阪世博登場，預料全年訪日人數破4,000萬人，高若慈指出，石破茂力邀川普來訪世博，若成真可望吸引更多美國民眾來訪，成為關西消費與經濟動能的引爆劑。

2025年以來，日股震盪個股表現突出，包括：受惠升息的金融股、AI產業鏈帶動的科技股，國防軍事發展的重工股等，表現相對亮眼值得留意， 1月底日本央行再度調升利率至0.5%，金融股受惠收入上揚；此外，日本資訊科技產業，受惠AI整體市場的發展，需求與獲成長前景受矚目；大阪舉行的世界博覽會，預計將吸引大量觀光客到訪，也有助內需消費持續成長動能，高若慈提醒，日經指數自去年底至今在40,000點上下震盪，日股評價偏低，仍具備長線價值，投資人宜把握盤整期分批建立部位。