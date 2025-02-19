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馬來西亞督學力推台灣高教 補半導體科技領域不足

中央社／ 吉隆坡19日專電

馬來西亞是全球封裝測試重鎮，積極發展IC設計園區打造半導體生態系，但仍面臨人才短缺問題，當地的督學指出，台灣高教將能搭建合作平台，藉半導體與高科技教育彌補大馬相關領域不足。

馬來西亞留台校友會聯合總會今天舉辦2025年台灣高等教育展記者會，規劃從4月21日到5月9日舉辦6場台灣高教展。馬來西亞學子於2024年在台灣各大專校院留學人數為9686人，占境外生人數第3位，僅次於越南與印尼。

雪蘭莪州教育廳督學馬惜群（Beh Siok Kun）今天受訪表示，台灣從2007年舉辦高教展以來對馬來西亞受益匪淺，不僅讓馬來西亞學子有更多機會，也多了接觸優質台灣教育的選擇平台。

她指出，雪蘭莪州是IC設計園區的重鎮，台灣高等教育展也將雪蘭莪州列為招生重點，教育廳會大力宣傳，讓當地學生藉由面對面交流獲得留台最新資訊。

馬惜群也以多次赴台灣的大學學校參訪經驗，說明如果馬來西亞學子赴台升學將能適應台灣教學環境。

吉隆坡聯邦直轄區教育廳督學賴國俊（Lai KokJiun）認為，留學台灣有很高的性價比，各個系所都有專業的配套學程。

受邀出席的駐馬來西亞代表葉非比說，根據台灣教育部統計，台灣境外生逐年升高，2024年達12萬3188人，不論修讀學位或赴台交換、學習華語都是從2020年以來的近5年新高。

她認為，台馬高教互相承認自2012年簽署後，台灣高教文憑受馬來西亞學術資格鑑定局承認。尤其，台灣學術研究水水準高，半導體及資訊科技傲居全球、文創設計及新研發應用等各領域均競爭力強，產學合作成果舉世聞名，有助大馬學子掌握未來趨勢。

馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和（PangKing Hoe）表示，留台聯總從2024年起推動「留台搭橋，共享藍天」計畫，將台灣優質高等教育推廣到馬來西亞較為偏鄉城鎮地區，諸如鼓勵東馬原住民也能到台灣留學。

半導體 馬來西亞 高教

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