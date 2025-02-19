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日月光大馬檳城新廠自動化 台灣女廠長衝第一線

中央社／ 馬來西亞19日電
日月光半導體馬來西亞5廠18日啟用，來自台灣的女性廠長Cher Lin成為現場「嬌點」，負責建置管理自動化產線。聯合報系資料照片／記者簡永祥攝影
日月光半導體馬來西亞5廠18日啟用，來自台灣的女性廠長Cher Lin成為現場「嬌點」，負責建置管理自動化產線。聯合報系資料照片／記者簡永祥攝影

日月光半導體馬來西亞5廠18日啟用，來自台灣的女性廠長Cher Lin成為現場「嬌點」，負責建置管理自動化產線。她說，檳城文化多元，員工各有不同文化背景，她與員工協調溝通，這是她在檳城工作感覺最有趣的地方。

來到檳城約半年的Cher Lin（林淑貞），其實是道地的台灣人，她在日月光半導體高雄廠區已服務多年，主要從事品質管理項目，目前在檳城5廠擔任廠長一職，率領也是從台灣過來的數十人團隊，在檳城5廠負責建置與管理自動化工廠產線。

對於檳城多元文化的體驗，Cher Lin說，2024年8月來到檳城，提前在廠區建設階段便參與作業，半年來她感受檳城多元文化風情。她舉例，不少當地員工信仰伊斯蘭教，每天5次禮拜，日月光也在檳城5廠設立禮拜室，供員工使用。

此外，檳城當地華人員工不僅以華語為母語，也精通馬來語甚至印尼語，Cher Lin說，她與基層員工溝通時，有時會請華人員工協助翻譯，與各有不同文化背景的員工協調，這是她來到檳城工作感覺最有趣的地方。

馬來西亞員工Muhammad hakim bin zainuddin和Muhamad azraf bin ahmad，選擇日月光半導體作為他們進入職場的首份工作，他們不約而同指出，台灣在半導體產業實力堅強，不少台灣半導體企業來馬來西亞設廠，選擇進入台灣半導體企業工作，與來自台灣的員工合作，感受台灣員工友善，工作也很勤奮。

Muhamad azraf bin ahmad說，在檳城加入台灣企業工作，與台灣員工一起工作，有種開拓視野的感受，可以累積更多經驗。

Muhammad hakim bin zainuddin指出，檳城和台灣屬於不同文化背景，但檳城是馬來西亞半導體產業的發展重鎮，台灣是全球半導體產業重要國家之一，台灣和馬來西亞企業相互合作，可以相互激盪很多創意，帶動檳城半導體產業成長。

半導體 日月光 馬來西亞

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