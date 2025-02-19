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新加坡宣布將投入10億星元 設立半導體研發中心

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡總理黃循財表示，計劃投資約10億星元（7.448億美元）設立一座新的半導體研發中心。美聯社
新加坡總理黃循財表示，計劃投資約10億星元（7.448億美元）設立一座新的半導體研發中心。美聯社

新加坡總理黃循財表示，計劃投資約10億星元（7.448億美元）設立一座新的半導體研發中心，將為「研究人員和產業夥伴提供優秀的工具」，以促進創新。

黃循財18日在他以總理身分發表的首場預算演說中表示，全球頂尖科技公司希望在新加坡進行更多業務，包括AI和量子運算等新興領域。

他同時承諾新加坡將對樟宜國際機場的發展加碼投入50億星元，強化新加坡航空業的發展和成長。

黃循財表示，新加坡有必要在能源和基礎設施方面進行重大投資，並且宣布將為未來能源基金（Future Energy Fund）額外投入50億星元。在去年的預算演說中，黃循財表示新加坡將提撥50億星元投資乾淨能源技術，以實現2050年淨零排放的目標。

黃循財談到核能時表示：「我們將進一步系統性地建立在這一領域的能力」。

他還宣布，政府將把海岸與防範洪水基金擴大一倍，增加50億星元資金，做為因應氣候變遷措施的一環。隨著地球暖化，到2100年海平面可能上升1公尺，再加上相關風暴激增，將使新加坡三分之一的土地容易受到沿海洪災侵襲。

此外，新加坡政府將設立一檔規模10億星元的民間信貸基金，以便為高速成長的本土企業提供更多融資選擇。

新加坡政府為了振興股市，也提出為大舉投資新加坡股票或尋求在新加坡上市的公司，提供稅務優惠。黃循財表示，「有回饋意見指出，新加坡證交所吸引力不足，就算是對於重點放在新加坡和東南亞的企業亦然」。

政府將為在新加坡上市、在當地註冊的企業提供10%至20%的公司所得稅退稅，並對新進入星國市場、尋求上市與籌資的基金經理人提供5%的優惠稅率。稅務豁免也將提供給把超過30%管理資產投入新加坡上市股票的基金經理人。

新加坡航空 核能 黃循財

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