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日銀鷹派委員高田主張逐步調高利率 暗示不只一次升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀委員高田也指出，隨著美國和日本之間的貨幣政策差距縮小，日銀並不急於升息。美聯社
日銀委員高田也指出，隨著美國和日本之間的貨幣政策差距縮小，日銀並不急於升息。美聯社

日本央行審議委員高田創表示，當局應繼續考慮逐步調高利率，以抑制通膨走高的風險。正值市場重新評估日銀利率走向之際，他這番談話明確釋出升息不只還有一次的訊號。

高田周三在宮城縣演講時說：「即使在1月決定進一步升息，日銀應考慮逐步實施政策調整，以免市場對持續貨幣寬鬆政策產生過高預期。」

高田是政策委員會中偏鷹派的一員。他表示，若日銀的經濟展望得以實現，進一步升息是合適的。此話重申日銀一貫的立場，可見他和總裁植田和男的立場大致相同。

同時，高田也指出，隨著美國和日本之間的貨幣政策差距縮小，當局如今擁有更大的靈活性，因此並不急於升息。根據彭博調查，多數經濟學家預料日銀會等到夏季左右才會再升息。

野村證券外匯策略主管後藤祐二郎說：「這次演講偏向鷹派，不過，高田本身就是鷹派成員，因此他的觀點和以往一致，並不令人意外。」

日本央行 貨幣

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