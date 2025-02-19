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前OpenAI技術長成立AI新創公司 挖角前東家員工

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

OpenAI技術長穆拉提今天成立名為Thinking Machines Lab的人工智慧（AI）新創公司，團隊由來自OpenAI、Meta和Mistral等競爭對手的約30名頂尖研究人員和工程師組成。

路透社報導，Thinking Machines Lab在今天的部落格文章中表示，希望建立能編碼人類價值觀的AI系統，並瞄準比競爭對手更廣泛的應用領域。

這展現了長期在OpenAI任職主管的穆拉提（Mira Murati）從前東家挖走頂尖研究人員的能力。

這家新創公司約2/3員工都是OpenAI的前員工，其中包括著名研究人員左浦（Barret Zoph），他去年9月底與穆拉提同天離開這家聊天機器人ChatGPT開發商，將擔任新創公司的技術長。

OpenAI聯合創辦人舒曼（John Schulman）是Thinking Machines Lab的科學長。舒曼去年8月離開OpenAI，加盟競爭對手Anthropic，表示他希望「專注於AI對齊」。

Thinking Machines Lab關注的重點之一是AI對齊，這是指將人類價值編碼到AI模型中，使它們更安全、更可靠的過程。

消息人士告訴路透社，預計會有更多OpenAI員工加入這家新創公司。

路透社先前報導，Thinking Machines Lab一直在商談向投資者募集創投資金。

穆拉提將擔任Thinking Machines Lab執行長，她是越來越多創辦AI新創公司的前OpenAI高層之一。另外兩家公司Anthropic和Safe Superintelligence都吸引了前OpenAI研究人員加入，並募集了數十億美元的資金。

OpenAI 主管 科學

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