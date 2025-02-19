傳銀湖洽購英特爾旗下Altera 具體持股比例未知

知情人士今天告訴路透社，私募股權公司銀湖（Silver Lake）正在洽談收購英特爾（Intel）旗下可編程晶片業務Altera的多數股權。

兩名熟知內情的匿名消息人士說，這起交易對Altera的估值可能為90億美元（約新台幣2948億元）。

報導說，銀湖正在敲定對Altera的投資細節。其中一名消息人士說，具體持股比例尚未確定，而談判仍有可能延後。

銀湖拒絕就這項交易發表評論，而英特爾也未立即回應路透社的置評要求。

彭博（Bloomberg News）今天稍早率先披露這項消息。

路透社去年11月獨家報導，銀湖和私募基金貝恩資本（Bain Capital）是可能爭奪Altera少數股權的潛在競購者；英特爾2015年以近170億美元的價格收購了Altera。

美國私募股權公司Francisco Partners也表示有興趣收購Altera股份。

英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年10月在法說會後告訴分析師：「我們仍聚焦於出售Altera股份，以在未來幾年實現公開募股（IPO）。為此，我們已開始與潛在投資者進行討論，預計在2025年初完成交易。」

「華爾街日報」15日報導，英特爾的競爭對手台積電和博通公司（Broadcom）正在評估收購英特爾部分業務的可能性，這些交易可能會將這家美國晶片巨頭分成兩個獨立實體。

若達成出售Altera部份股權的交易，預計將為英特爾帶來急需的現金支持。這家晶片製造商正在尋求削減整體支出的各種選項，包括出售已無雄厚獲利來繼續提供資金的各項業務。

英特爾股價今天收盤大漲約16%，儘管如此，該股過去12個月仍下跌了逾1/3。