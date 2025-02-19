晶片設計軟體大廠益華財測不如預期 盤後股價下挫

晶片設計軟體大廠益華（Cadence Design Systems）周二（18日）發布的年度營收與獲利不如分析師預期，這是客戶因經濟環境險峻收緊開支、需求趨緩的徵兆。利空令益華股價在盤後交易一度大跌5%。

益華說，公司2025年會計年度的全年營收預期介於51.4億至52.2億美元，LSEG訪調分析師預期的平均值為52.5億美元。年度獲利估計每股純益介於6.65至6.75美元，也不如預期的6.83美元。

益華的重大客戶包括安謀（Arm）、輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）等。公司的軟體產品可供客戶用來設計諸如晶片、噴射機引擎等許多產品，益華也銷售為運作複雜軟體設計的運算系統。

Berenberg的分析師團隊指出，今年全年由於汽車終端市場繼續走下坡，益華的系統設計、分析等產品，一整年的市場需求和客戶預算，都會的弱的。

中國大陸占益華營運很大比重，美國政府針對出售給中國大陸的半導體技術管制愈來愈嚴，將對益華的中國生意造成有意義的減損。

另外，益華的市占也可能受到競爭對手新思科技（Synopsys）的威脅。新思為壯大實力，已提議要以350億美元併購工程軟體公司Ansys。

益華上季營收年增26.8%至13.6億美元，剔除特定項目調整後的每股純益為1.88美元，略遜於市期預期的1.82美元。