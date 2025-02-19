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特斯拉要赴印度設廠？傳已在覓地 另選定兩處設展示間

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉傳出正在印度尋覓設廠土地。圖為紐澤西一處經銷處展示特斯拉汽車。路透
特斯拉傳出正在印度尋覓設廠土地。圖為紐澤西一處經銷處展示特斯拉汽車。路透

印度《經濟時報》引述知情人士說法報導，特斯拉正逐步進入印度，繼該公司開始在印度招聘人才後，現在又在尋覓土地，而馬哈拉施特拉邦是特斯拉青睞的設廠首選地。

報導說，馬哈拉施特拉邦政府已向特斯拉提供靠近Chakan和Chikhali的用地，這兩地都位於浦那附近。

印度政府官員表示，已經進行協商，但尚未敲定計畫。特斯拉沒有回覆記者的詢問。

隨著特斯拉執行長馬斯克上周在華盛頓拜會印度總理莫迪，進行了一對一會面，特斯拉近日在印度動作連連的消息頻傳。印度經濟時報稍早報導，知情人士透露，特斯拉已經在新德里和孟買選定兩個展示間落腳處，這更接近特斯拉希望在印度銷售電動車的長期計畫。

兩位知情人士透露，特斯拉已選定租賃位於新德里國際機場附近的Aerocity區域做為展示間，該地區已設有飯店、購物商店與國際企業的辦公室。其中一人說，特斯拉也已在孟買選定機場附近的Bandra Kurla Complex複合商業大樓做為展示間。消息人士說，在新德里和孟買的展示間面積都超過464.52平方公尺。

彭博資訊周二報導，根據LinkedIn頁面上的廣告，特斯拉在印度開出13個職缺，包括面對消費者的職位以及後勤職位。路透報導，一項職缺是「門市經理」，負責監督和拉抬銷售，這凸顯出特斯拉尋求在孟買開設展示間。招聘廣告也顯示正在尋覓營運和客戶支援人才。

多年來，特斯拉和印度的關係斷斷續續，但由於擔心高額進口關稅，特斯拉一直遠離印度這個南亞國家。印度本月早些時候將售價超過4萬美元的汽車基本關稅稅率從110%降至70%，先向美國遞出了橄欖枝。美國總

統川普先前宣布，計劃實施對等關稅。

雖然與中國大陸相比，印度的電動車市場仍處於起步階段，但它為特斯拉提供了一個遏止銷售放緩的途徑。特斯拉先前公布，全年銷量出現十多年來首次下滑。

印度 孟買 特斯拉

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