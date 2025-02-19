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寶可夢GO開發商要賣遊戲事業？傳協商35億美元交易案

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Pokémon GO開發商傳出將出售遊戲事業。路透
Pokémon GO開發商傳出將出售遊戲事業。路透

多位知情人士透露，曾開發出2016年暢銷遊戲「寶可夢GO」（Pokémon GO）的Niantic公司正在協商，把電玩遊戲事業出售給由沙烏地阿拉伯控制股權的美國電玩開發同業Scopely。

這項交易有望在未來幾周內宣布。根據其中一位消息人士的說法，雙方討論的收購價約35億美元。任何協議都會包含Pokémon GO遊戲以及其他行動遊戲。目前尚無法確定最終是否能達成協議。

Pokémon GO遊戲曾經風靡全球，但Niantic未能複製這一巨大成功，並且在2022年和2023年裁員、取消一些開發中的遊戲。其中，以哈利波特為主題的《Harry Potter: Wizards Unite》已於2022年停止運作。

Niantic 和 Scopely 的代表均拒絕上述消息發表評論。

Niantic是在2015年從Google 母公司Alphabet分拆出來，該公司創辦人兼執行長漢克（John Hanke）曾從事衛星測繪工作，後來率領Google地球產品部門。Pokémon Go鼓勵玩家透過互動式地圖在現實世界中探索並捕捉來自任天堂的人氣角色。

根據Niantic的說法，Pokémon Go 是歷來下載量最高且最賺錢的擴增實境（AR）App。

總部位於舊金山的Niantic也生產其他產品，包括協助捕捉和分享真實世界3D掃描的工具。該公司去年11月宣布，透過其App生成的數據已經貢獻到一個「大型地理空間模型」中，該模型將「利用大規模機器學習來理解場景，並將其與全球數百萬個其他場景相連接。」

至於手遊開發業者Scopely是在兩年前被Savvy Games以49億美元收購，而後者隸屬沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）旗下，是沙國藉由投資電玩遊戲產業，將經濟多元化的行動之一。

沙烏地阿拉伯 舊金山

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