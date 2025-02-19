村田製作所考慮將部分產能移往印度
蘋果iPhone的零件供應商、積層陶瓷電容器（MLCC）大廠日商村田製作所，正在考量將部分的產能移往印度，反映出全球供應鏈的重新調整，朝向轉進這個全球人口最多的國家。
村田製作所社長中島規巨表示，村田評估了印度的需求成長，計劃提高在印度的投資。他說：「我們最新的電容器向來都是在日本製造，但是我們的客戶因為營運連續性規劃的目的，現在要求我們要有更多海外製造。」
村田製作所生產的零件，被廣泛運用於各種電子產品中，像是蘋果和三星的智慧手機、輝達（NVIDIA）的伺服器、Sony的遊戲主機等、NASA登陸火星的探測器等等。目前村田近60%的MLCC是在日本製造，中島規巨說，未來幾年這項占比要降到接近50%。
村田的大客戶蘋果，已經將生產基地分散到中國大陸以外地區，最近在印度開始試產線耳機AirPods。許多中國大陸自己的中階智慧手機商，也預期會到印度設廠，一來是印度勞動力充足，二來當地的消費能力也在快速增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言