村田製作所考慮將部分產能移往印度

蘋果iPhone的零件供應商、積層陶瓷電容器（MLCC）大廠日商村田製作所，正在考量將部分的產能移往印度，反映出全球供應鏈的重新調整，朝向轉進這個全球人口最多的國家。

村田製作所社長中島規巨表示，村田評估了印度的需求成長，計劃提高在印度的投資。他說：「我們最新的電容器向來都是在日本製造，但是我們的客戶因為營運連續性規劃的目的，現在要求我們要有更多海外製造。」

村田製作所生產的零件，被廣泛運用於各種電子產品中，像是蘋果和三星的智慧手機、輝達（NVIDIA）的伺服器、Sony的遊戲主機等、NASA登陸火星的探測器等等。目前村田近60%的MLCC是在日本製造，中島規巨說，未來幾年這項占比要降到接近50%。

村田的大客戶蘋果，已經將生產基地分散到中國大陸以外地區，最近在印度開始試產線耳機AirPods。許多中國大陸自己的中階智慧手機商，也預期會到印度設廠，一來是印度勞動力充足，二來當地的消費能力也在快速增長。