為重振經濟 紐西蘭一如預期連三度2碼大幅降息

紐西蘭央行連續三次開會降息2碼（0.5個百分點），以振興疲軟的經濟，並暗示接下來幾季還會進一步寬鬆貨幣政策。

紐西蘭央行貨幣政策委員會周三將官方現金利率（OCR）從4.25%調降至3.75%，符合彭博調查23位經濟學家的一致預期。紐西蘭央行最新預測顯示，第2季平均利率將進一步降至3.45%。

紐西蘭央行說：「如果經濟狀況繼續如預期發展，政策委員會整個2025年仍有進一步降息的空間。」

此外，紐西蘭央行最新預測顯示，通膨率可能在今年再度升溫至2.7%，也給決策者大幅降息的理由。同時，美國總統川普的關稅威脅也增加了全球經濟成長和通膨前景的不確定性。

消息公布後，紐西蘭元兌美元匯率貶值0.4%，至0.5682，低於決策前的0.5701。

根據央行的前瞻指引，平均OCR將在今年底降至3.14%，低於去年11月政策聲明預測的3.55%，2026年初將降至3.1%後將維持此水準。

根據會議紀錄，紐西蘭央行貨幣政策委員會表示，儘管今年通膨可能出現一些波動，但預期通膨將可持續穩定在目標水準附近。「這為委員會提供了降息的背景和信心，並使其能以比去年11月預測更快的速度調降OCR。」

紐西蘭央行重申，經濟經歷去年衰退後，今年將微幅復甦。截至2025年3月的一年內，全年經濟成長率料衰退1.2%，2026年3月止的一年內，全年經濟成長率將回升至1.8%。

紐西蘭央行說：「較低的利率將鼓勵消費支出，儘管全球經濟的不確定性可能對企業投資決策造成壓力。」「地緣政治因素，包括貿易壁壘的不確定性，可能削弱全球經濟成長。」