日本1月出口連四個月成長 但前程籠罩關稅陰影

日本今（19）日公布的數據顯示，1月出口連續第四個月成長，代表全球需求強勁支撐日本經濟復甦。但是現在對於美國的關稅政策，擔憂日增。

本周稍早公布的日本上季國內生產毛額（GDP）成長率優於預期，現在貿易表現續強，讓日本銀行（央行）有更強的底氣繼續升息。

然而，美國的關稅威脅有可能帶來不良影響。美國總統川普考慮對輸往美國的汽車課徵大約25%關稅，同時也準備以「對等關稅」回敬對美國產品課進口稅的國家。

日本1月出口年增7.2%，雖較市場預期的中位數7.9%低，但是繼去年12月的2.8%增幅，連續第四個月保持成長。上個月日本對美國出口年增8.1%，對中國大陸出口年減6.2%。

1月日本進口年增16.7%，增幅遠比市場預期的9.7%高。這使得1月日本的貿易出現2.759兆日圓（181.6億美元）的赤字，較預估的2.1兆日圓多。

路透分析，川普的關稅政策將對倚賴出口的日本經濟帶來重大衝擊，因為美國是日本最大出口市場，占總體出口的五分之一，價值7,000億美元。

若以對等關稅的角度來看，日本的關稅稅率平均算是全球最低的，可是它的非關稅障礙，例如汽車安全法規，恐怕將被嚴格檢視。汽車是美國的最大出口產品，占比達28%。

不久前日本首相石破茂訪問華府，川普在兩人的峰會就施壓日本要解決每年對美國的685億美元貿易順差。