快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

曾任OpenAI技術長、臨時CEO的穆拉蒂 成立AI新創公司

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）創辦人工智慧（AI）新創公司Thinking Machine Lab。美聯社
前OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）創辦人工智慧（AI）新創公司Thinking Machine Lab。美聯社

去年9月已離職的前OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）宣布創辦了一家新的人工智慧（AI）公司，取名Thinking Machine Lab，力求普及AI技術。

根據周二發布的部落格文章，Thinking Machine Lab將專注於構建AI模型和產品，以支持在各工作領域有更多「人類與AI的協作」，「雖然當前的系統擅長於程式設計和數學，但我們正在構建的AI適配全方位的人類專業知識，支持實現更廣泛應用」。

這家總部位於舊金山的新創公司挖角了前OpenAI的資深員工，包括共同創辦人John Schulman、前研究部副總裁Barret Zoph，兩人將分別擔任Thinking Machines的科學長和技術長。前特別項目負責人Jonathan Lachman和前安全部門副總裁Lilian Weng也加入了這家新創公司。根據員工在領英（LinkedIn）上公開的資歷，Thinking Machines現有的近30名員工裡，有超過12人曾效力OpenAI。

Thinking Machines Lab還沒有產品或模型問世。它聲稱將讓研究人員和產品負責人「共同參與設計」，「使AI系統更易理解、可客製，且通用能力更強大」。招聘網站顯示，Thinking Machines Lab持續在招募機器學習和研究管理等領域的人才。

穆拉蒂是阿爾巴尼亞人，畢業於達特茅斯學院，2018年加入OpenAI，2022年被任命為技術長。她領導了主要產品的發布，包括廣受歡迎的ChatGPT聊天機器人和進階語音模式。她也負責管理OpenAI的技術人員。

2023年年底，在OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）被董事會短暫撤職期間 ，穆拉蒂受命擔任臨時執行長。但她很快加入推動奧特曼復職的行列。

OpenAI 奧特曼

延伸閱讀

英媒：OpenAI擬向董事授予特殊投票權 防範惡意收購

奧特曼自爆「怕OpenAI輸、壓力大」 DeepSeek竟建議這麼做

拒馬斯克收購 奧特曼：OpenAI盼合作中國 這很重要

奧特曼：OpenAI站在歷史錯誤一邊 需思考開源策略

相關新聞

為重振經濟 紐西蘭一如預期連三度2碼大幅降息

紐西蘭央行連續三次開會降息2碼（0.5個百分點），以振興疲軟的經濟，並暗示接下來幾季還會進一步寬鬆貨幣政策。

日本1月出口連四個月成長 但前程籠罩關稅陰影

日本今（19）日公布的數據顯示，1月出口連續第四個月成長，代表全球需求強勁支撐日本經濟復甦。但是現在對於美國的關稅政策，...

美超微大漲16.5% 躍居標普500指數今年來最悍飆股

美超微（SMCI）周二股價大漲，延續四天來漲勢，躍居今年標普500指數中表現最佳的成分股。投資人看好該公司可望拿下大筆人...

曾任OpenAI技術長、臨時CEO的穆拉蒂 成立AI新創公司

去年9月已離職的前OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati）宣布創辦了一家新的人工智慧（AI）公司，取名Thin...

英特爾有望賣掉旗下 Altera 多數股權？傳銀湖資本接近敲定協議

彭博資訊引述知情人士消息報導，私募股權公司銀湖資本（Silver Lake Management）目前正獨家洽談收購英特...

KFC總部搬到德州 肯德基當然還是肯德基

炸雞連鎖品牌肯德基（KFC）母公司百勝集團（Yum Brands）周二宣布，KFC美國總部將從肯塔基州路易維爾遷往德州普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。