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英特爾有望賣掉旗下Altera多數股權？傳銀湖資本接近

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
私募股權公司銀湖資本傳出接近敲定協議，收購英特爾（Intel）旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）事業Altera的多數股權。路透
私募股權公司銀湖資本傳出接近敲定協議，收購英特爾（Intel）旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）事業Altera的多數股權。路透

彭博資訊引述知情人士消息報導，私募股權公司銀湖資本（Silver Lake Management）目前正獨家洽談收購英特爾（Intel）旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）事業Altera的多數股權。

根據知情人士表示，銀湖資本正在磋商對Altera的投資細節。Altera的多用途晶片主要是部署於電信網絡。

雖然協商已進入深入階段，但尚未敲定具體股權比率。要求匿名的消息人士說，談判仍可能出現延後或破局。

英特爾和銀湖資本的發言人均拒絕置評。

英特爾股價周二（18日）收盤大漲16%，創下近五年來的最大單日漲幅，公司市值約1,186億美元。彭博資訊上周報導，台積電曾討論過營運英特爾在美國的晶圓廠，並持有該合資企業的控股權。另據華爾街日報報導，博通與顧問非正式討論有關收購英特爾的晶片設計和行銷業務。

英特爾是在2015年以約170億美元收購了Altera。去年，英特爾表示將尋求出售Altera的部分股權，這是該公司重振業務計畫的一部分。路透11月曾報導，銀湖資本和貝恩資本（Bain Capital）是可能爭奪Altera少數股權的潛在競購者。私募股權投資公司Francisco Partners也對Altera的股權交易表達興趣。

若達成出售Altera部份股權的交易，有望為英特爾提供急需的現金支持。這家晶片製造商正在研擬削減整體成本的各種方案，其中包括出售無力繼續提供資金支持的業務。

台積電 情人 華爾街日報

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