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美元上漲 止住連五日頹勢 Fed官員傾向維持利率不變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數止住連五日頹勢。路透
美元指數止住連五日頹勢。路透

美元周二全面走揚，聯準會（Fed）官員傾向於維持利率不變。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.5%至 107.054，止住連五日頹勢。美元兌日圓升值0.4%，報152.05。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，政策需要保持限制性，直到通膨取得更多進展；Fed理事沃勒說，最近的經濟數據支持維持利率不變，但如果通膨表現和2024年一樣，政策制定者可以在「今年某個時點」重新開始降息。

歐元兌美元連續二日走低，跌0.4%至1.0442。整個歐洲債券市場賣壓導致義大利和德國公債殖利率之差降至三年來最窄，投資人為巨額軍費開支做準備。

交易員密切關注美國和俄羅斯官員周二在沙烏地阿拉伯舉行結束烏克蘭戰爭的會談。烏克蘭總統澤連斯基表示，不能背著他達成任何和平協議。他將原定於周三沙烏地阿拉伯訪問延到3月10日，避免替美俄會談背書。

澳幣兌美元貶值0.1%至0.6349，在澳洲央行降息後一度下跌0.3%；澳洲央行宣布降息25個基點，為2020年以來首次。

沙烏地阿拉伯 澳洲 通膨

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