Fed官員戴利：通膨下降前 政策應維持約束力

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周二（18日）表示，政策需要保持約束力，直到通膨控制取得更多進展。她預期，通膨將會持續隨著時間的推移下降。

戴利（Mary Daly）在鳳凰城一場演講後的問答時段裡說：「在這個時間點上，政策需要保持約束力，直到以我的觀點來看，我們真的持續在通膨方面取得進展。」

美國聯準會（Fed）2024年年末累計降息4碼後，上個月決定維持利率不變。聯準會主席鮑爾和戴利等多位官員表示，在等待通膨放緩，以及川普經濟計畫公布更多細節的同時，不急於進一步降息。

上周發布的數據顯示，美國1月消費者物價指數（CPI）增幅創2023年8月以來最大，主要是食品雜貨、天然氣和住房等大範圍的一系列家庭支出上漲。

戴利說，基於利率一直對經濟施壓，她預期可以看到通膨有更多改善。「在我看來，沒有理由對目前的通膨進展感到沮喪」，「只是會比預期耗費更長的時間」。

戴利重申她的觀點，也就是，聯準會官員在調整貨幣政策之前，應該用一些時間評估川普政府正在推動的一系列新政策，所產生的淨影響。

有些看法認為等待政府政策明朗，會為聯準會決策者帶來風險。戴利加以反駁。她強調，「儘管有很多不確定性，儘管我們現在沒有採取行動，但不確定性並不代表癱瘓」，「我們仍在積極調查數據，思考未來走向。只是我們當下還沒有答案。」

戴利的評論是在Fed理事沃勒的談話之後，沃勒稍早時曾說，「等待經濟不確定性消散，只會造成政策癱瘓」。沃勒警告，即便面對經濟籠罩著不確定性，Fed官員必須對新進來的數據收有所反應。