台積電ADR跌0.6% 較台北溢價縮為20.7%

台積電ADR周二（18日）下跌0.6%，收在202.74美元，較台北交易溢價20.7%。半導體股周二大漲，推動標普500指數尾盤攻上歷史新高。

道瓊工業指數上漲10.26點，漲幅0.02%，收在44,556.34點；標普500指數上漲14.95點，漲幅0.2%，收在歷史新高6,129.58點；那斯達克綜合指數上漲14.49點，漲幅0.1%，收在20,041.26點。

英特爾（Intel）周二大漲16.1%，華爾街日報報導，台積電和博通（Broadcom）考慮參與英特爾一分為二的潛在交易。費城半導體指數上漲1.7%，博通下跌1.9%。

台灣加權股價指數周二上漲160.78點，收在23,666.11點。台積電（2330）漲1.4%收在1,100.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 180.59 +1.38 179.00 0.89

中華電 CHT 127.02 +0.70 126.50 0.41

台積電 TSM 1,327.78 -0.57 1,100.00 20.71

聯電 UMC 41.78 +1.92 41.95 -0.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據