英特爾單日狂飆16% 周末的分拆臆測消息持續發酵

英特爾（Intel）股價在18日飆升16%，市場推測這家指標晶片大廠可能會在一項交易中被分拆，該交易涉及了台積電（2330）與博通（ Broadcom）。

彭博資訊上周報導，台積電曾討論過營運英特爾在美國的晶圓廠，並持有該合資企業的控股權。另據華爾街日報報導，博通與顧問非正式討論有關收購英特爾的晶片設計和行銷業務。

另外，彭博報導，投私募股權公司銀湖資本（Silver Lake Management）目前正在獨家洽談收購英特爾旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）事業Altera的多數股權。知情人士透露，雖然談判已進入深入階段，但確切收購的股權規模尚未確定。

這些消息再次掀起有關英特爾分拆的可能性，這也是投資人和分析師去年以來一直在推測的議題。就連英特爾本身也曾表示，是否最終拆分其工廠和產品開發部門，是個開放性的問題。

英特爾股價18日收盤勁揚16%至每股27.39美元，創2020年3月以來單日最大漲幅；受交易猜測影響，英特爾股價今年截至上周末已累計大漲18%。

英特爾曾經是晶片產業霸主，但近年無法重拾在技術上的優勢，並且把市占率拱手讓給同業。該公司也錯失AI加速器發展契機，讓輝達（Nvidia）獨占鰲頭。英特爾董事會去年將執行長基辛格提前退休，此前他推動的振興計畫成效緩慢，而公司目前仍在尋覓新的執行長。

彭博去年曾報導，博通曾評估是否要收購英特爾，但未進一步推進談判。當時，知情人士透露，顧問業者仍在向博通提出各種交易構想。

關於台積電營運英特爾美國廠的計畫，或許有助於促成收購英特爾產品開發部門的交易，但目前這兩項方案都仍處於初步階段。儘管川普政府官員近期會議上曾討論過台積電的交易提案，但白宮發言人上周表示，總統川普不太可能支持由外國企業來營運英特爾的工廠。