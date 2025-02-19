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日擬最大限度推核能、再生能源

聯合報／ 國際中心、記者郭政芬／綜合報導

日本政府內閣會議昨天修訂作為中長期能源政策方針的「能源基本計畫」，表明太陽能與風力等再生能源未來將成為主要電力來源，同時將最大限度使用核能發電與再生能源。

日本放送協會（NHK）等日媒報導，根據計畫，二○四○年度日本各種能源發電占比目標為再生能源四成至五成、火力發電三成至四成、核電兩成。

其中針對核電，日方在這個最新修訂的計畫刪除二○一一年福島核災後提出的「盡可能減少對核電依賴度」用語，明確記載將最大限度共同使用再生能源與核電。這也代表日本政府回歸核電立場更明確。

這項計畫也放寬廢爐的核電廠重建條件，允許同一家電力公司擁有的其他核電廠腹地內以「重建」名義新建機組，同時推動開發次世代反應爐。

日本政府上次於二○二一年修訂的「能源基本計畫」，規畫二○三○年度再生能源占比百分之卅六至百分之卅八，這次計畫則進一步提升再生能源占比，並首次把再生能源定為主要電力來源。

日方這次計畫是以人工智慧（AI）等技術普及為背景，預估未來電力需求增加為前提所規畫，並考量安全性、成本和減碳。共同社報導，日本內閣會議也敲定地球暖化對策計畫，包括削減溫室氣體排放目標，明定二○三五年較二○一三年減少百分之六十，二○四○年度較二○一三年度減少百分之七十三，並預計向聯合國提出這個目標。

相對於日本政府宣示回歸使用核能發電，台灣則將於今年五月核三廠二號機除役後步入非核家園，對此國民黨也提出將「非核家園」改為「非碳家園」的主張。國民黨主席朱立倫昨出席國民黨新竹縣部新春團拜時指出，美國因應AI用電，目前正在拚電力，台灣卻要關閉全部的核電廠，並購買綠電；國民黨在本次會期要通過三法案，成立獨立的電力監督委員會，與美國的電力委員會相同，其次核電廠延役廿年，讓台灣不缺電。

朱立倫說，近期民調有七成民眾支持此政策，因為要買綠電，導致台電嚴重虧損，「便宜的電不買，要購買最貴的電力，叫大家補貼錢？這沒有道理」。

國民黨 日本 核電廠

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