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星將發購物券 每戶1.9萬台幣

聯合報／ 編譯任君翔／綜合報導

彭博資訊報導，新加坡總理黃循財昨天宣布，將向每一個家庭發放八百星元（約台幣一萬九千元）的「鄰里購物券」，協助民眾支應超市與餐廳等開支。第一階段將於五月上路，預計發放五百星元購物券。

此外，星國也將向企業提供百分之五十的企業稅退稅額度，上限為四萬星元。

黃循財說，民眾還在適應新的物價現況，許多人必須勒緊褲帶，並重新評估自身消費習慣，期待能藉此使星國收入不平等降至兩千年後最低水準。

台幣 彭博 新加坡

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