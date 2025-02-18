美股早盤漲跌互見 英特爾再飆10% 輝達收復上月底來所有失土

儘管全球貿易緊張升溫，通膨憂慮不斷，美股表現依舊堅韌，本周首個交易日三大指數漲跌互見，道瓊工業指數早盤跌126點，或0.3%，那斯達克指數漲0.05%，標普500指數大致持平，接近紀錄高點；費城半導體指數漲近0.9%。

美國聯準會（Fed）理事沃勒17日說，若抗通膨取得進展，可能會在「今年某個時點」恢復降息。他也表示，降息政策不該被政策不確定性勸退，淡化川普關稅的通膨風險。聯邦公開市場委員會（FOMC）本周稍晚將公布1月會議紀錄。

台積電ADR跌0.7%。相較下，輝達一度上漲2.65%，突破142美元，完全收復陸廠DeepSeek人工智慧（AI）模型上月重創科技股以來的失土。英特爾早盤大漲逾10%，因WSJ周末報導台積電和博通正在考慮參與英特爾一分為二的交易。

其他個股方面，達美航空（Delta）股價早盤跌0.4%。一架明尼蘇達州起飛的達美航空班機，17日下午降落多倫多時墜毀。當地官員表示，至少有18人受傷。

西南航空（SouthWest）17日表示，將從4月開始裁減15%行政營運人員，約1,750人，包括副總裁以上的11個高階領導職位也被拔。是該公司53年史上首次大規模裁員，預期今、明兩年能省下逾5億美元。該公司股價早盤跌0.3%。

Coach母公司Tapestry早盤漲1%。Redburn Atlantic將該股投資評級上調至「買進」，表示該公司去年獲利強勁的勢頭將進一步延續。

Bath & Body Works股價早盤躍漲8%。摩根大通將該公司投資評級，由「中立」調高至「加碼」，分析師列舉營業利潤率增加和明顯的股東報酬率為上調理由。