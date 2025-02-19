國際金價 喊上3,300美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

華爾街持續看旺國際金價後市，瑞士銀行（UBS）和高盛（Goldman Sachs）都調高今年底目標價，高盛更預估上看每英兩3,300美元。

瑞銀策略師泰薇絲表示，在金價屢創新高後，「在大家似乎都站在交易同一邊之際，追高總是很棘手也讓人不安，但現在要宣告金價多頭走勢告終並不合理」。

她提高年底黃金目標價至每英兩2,900美元，高於之前的2,800美元，明年底的目標價也從2,850美元提高到2,900美元，但她認為金價今年稍後有望衝至每英兩3,200美元。紐約黃金現貨18日盤中上漲0.6%至每英兩2,915美元。

高盛分析師團隊也提高黃金的年底目標價至每英兩3,100美元，理由是各國央行的黃金需求可能達到平均每月50公噸，高於先前預期。

高盛說，隨著聯準會（Fed）預料還會降息，市場還會逐步增持黃金指數型基金（ETF），而且資金流入黃金，「如果政策不確定性持續升高，包括關稅疑慮在內，投機布局可能會推升金價年底達到每英兩3,300美元」。根據彭博計算，這代表金價年漲幅會達26％。

彭博 金價 高盛

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