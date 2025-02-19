馬斯克下一波…推機器人、自駕小黃

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

特斯拉創辦人馬斯克旗下xAI發表「地表最聰明AI」Grok 3系列大模型後，今年包括特斯拉人形機器人Optimus升級版，以及自駕計程車等新品也將陸續問世，市場期盼馬斯克「再端牛肉」，引領下一波話題。

特斯拉規劃今年生產數千台人形機器人Optimus，2026年產量增至十倍，2027年再增十倍，估計2027年特斯拉人形機器人產量約50萬台。以馬斯克訂定每台機器人售價2萬美元計算，2027年特斯拉將迎來價值100億美元的大商機。

Optimus尚未正式上市，馬斯克先前表示可能從2026年起銷售。馬斯克今年初在一次直播時透露，未來幾周可能會更新Optimus，產品進展順利。

除人形機器人進度備受市場關注外，馬斯克日前也宣布今年6月要在德州奧斯汀推出自動駕駛計程車服務，新服務將採用完全自動駕駛車，搭載未發表的完全自動駕駛系統，6月先以公司車隊在奧斯汀試營運，再逐步擴展至美國其他地區。

機器人 特斯拉 自動駕駛

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