馬斯克下一波…推機器人、自駕小黃
特斯拉創辦人馬斯克旗下xAI發表「地表最聰明AI」Grok 3系列大模型後，今年包括特斯拉人形機器人Optimus升級版，以及自駕計程車等新品也將陸續問世，市場期盼馬斯克「再端牛肉」，引領下一波話題。
特斯拉規劃今年生產數千台人形機器人Optimus，2026年產量增至十倍，2027年再增十倍，估計2027年特斯拉人形機器人產量約50萬台。以馬斯克訂定每台機器人售價2萬美元計算，2027年特斯拉將迎來價值100億美元的大商機。
Optimus尚未正式上市，馬斯克先前表示可能從2026年起銷售。馬斯克今年初在一次直播時透露，未來幾周可能會更新Optimus，產品進展順利。
除人形機器人進度備受市場關注外，馬斯克日前也宣布今年6月要在德州奧斯汀推出自動駕駛計程車服務，新服務將採用完全自動駕駛車，搭載未發表的完全自動駕駛系統，6月先以公司車隊在奧斯汀試營運，再逐步擴展至美國其他地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言