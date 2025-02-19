美國、印度將簽雙邊貿易協定 承諾2030年前每年貿易額增加一倍

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
印度媒體報導，印度總理莫迪（左）訪美與川普會談，雙方承諾在2030年前使每年雙邊貿易額達到5,000億美元。（路透）
印度媒體報導，印度總理莫迪（左）訪美與川普會談，雙方承諾在2030年前使每年雙邊貿易額達到5,000億美元。（路透）

印度商工部長高約爾（Piyush Goyal）18日表示，印度與美國政府已承諾將在未來六到八個月內，敲定一項涵蓋多個部門的互惠式雙邊貿易協定（BTA），成為美國總統川普二度上任以來，第一個明確提出將與美國磋商貿易協定的國家。

印度媒體報導，印度總理莫迪上周訪美與川普會談期間，雙方承諾在2030年前使每年雙邊貿易額增加一倍以上，達到5,000億美元，兩位領袖也同意在今年秋季之前，啟動BTA的初步談判。

高約爾表示，一旦美國的對口官員正式就任後，雙方便將討論BTA的基本輪廓。至於這項協定是否涵蓋產品、服務及投資，「在美方官員獲得國會同意後，我們將進行談判，屆時只有我們能決定未來的路」。

在標準的自由貿易協定（FTA）中，雙方都會對極多類的產品相互取消或大幅降低關稅，也會放鬆法規以促進服務貿易及投資。在川普第一任期時，曾和印度討論一項小型貿易協定，之後因拜登政府反對而遭擱置。

美國2021-2024年一直是印度最大的貿易夥伴，也是印度少數擁有貿易順差的國家。印度去年共對美國出口837.7億美元的產品，從美國進口401.2億美元，印度擁有436.5億美元順差。

印度繼數周前印度宣布全面降低紡織品、機車等多種產品的關稅後，財政部長希塔菈曼17日表示，將繼續降低關稅。

經濟學者表示，印度關稅稅率高於美國，加上印度擁有410億美元的對美貿易順差，因此一旦美國實施對等關稅，印度將是風險最高的國家之一；美國若依理論實施對等關稅，對印度產品的平均有效稅率將從目前的約3%，大幅提高到15%。

花旗經濟學者查克拉波提表示，對等關稅雖直接影響印度出口，但更值得擔憂的是「關稅不確定性」將對民間投資造成重大的供給面震撼，並波及出口以外的產業。

另一方面，川普顧問馬斯克所經營的特斯拉（Tesla），已在刊登13個印度職缺的求才廣告，包括面對客戶與後端職位，顯示馬斯克上周隨川普一起與莫迪會面後，特斯拉再度計劃進入印度市場。

特斯拉刊登在印度官網與領英（LinkedIn）頁面的職缺，主要涵蓋汽車服務、銷售以及客戶支持等三大領域，至少五個職缺同時開在孟買和德里，其他職缺則只開在孟買。

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