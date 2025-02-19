面對美國川普二度上任後，全球關稅緊張情勢持續升溫，南韓宣告「全面應戰」，為當地企業推出大規模援助方案。

南韓代理總統崔相穆18日主持出口戰略會議，擘劃協助南韓出口商的「緊急出口戰略」。這項計畫以提供中小企業破紀錄的366兆韓元（2,530億美元）貿易融資援助為核心，盼壓低貿易保險成本、提高貸款擔保限制及擴大整體援助規模，避免出口商陷入流動性危機。

崔相穆說：「川普新政府發動關稅戰，導致南韓出口面臨的不確定性持續升高。我們現在要針對貿易開始全面應戰，從現在起，一國應對美國主導貿易戰的方式將決定未來。」

除了提供金援，南韓也選定以全球南方的開發中國家，作為南韓出口商的替代市場，承諾透過大韓貿易投資振興公社（KOTRA）及韓國貿易協會（KITA）即將在當地設立的辦公室，協助企業進軍這些市場，同時希望「鮭魚返鄉」的業者也能享受企業稅優惠及額外補貼，即使海外事業尚未完成縮減規模也無妨。

出口是南韓經濟成長主要引擎，去年出口額成長8.1%至6,837億美元，創新高。但政府警告，受川普政府保護主義貿易政策、高利率、匯率波動、先進產業競爭及全球供給過剩影響，今年上半年出口可能「相當艱困」。