Meta 喊建全球最長海底電纜

臉書母公司Meta已宣布，計劃在全世界布建一條全長5萬公里的全球海底電纜，將連結美國、印度、南非、巴西和其他地區，完工後將成為世界最長的海底電纜。

Meta在部落格貼文宣布，新的「Waterworth電纜計畫」為五大洲提供「領先業界的連結」服務，有助於支援其人工智慧（AI）計畫，「將促進更強的經濟合作，推動數位包容，並為這些地區的科技發展開展機會」。

Meta指出，這條海底電纜將是世界上最長的電纜，超過地球的周長。該電纜採用24光纖對系統，容量更高，而非大多採用的8到16對光纖對。這條電纜也將鋪設到海底7,000公尺深處，並「在高風險容易發生故障的地區，例如靠近岸邊的淺水區，採用強化埋設技術，以避免船錨和其他危險造成的損壞」。

牛津網路研究所教授萊登維爾塔表示，Meta的海底電纜計畫顯然與多數既定路線不同，例如繞過歐洲和中國大陸，並且避開蘇伊士運河和南海海域的「地緣政治熱點」。另一方面，這條電纜連結了美國、以及在南半球的主要競爭市場，可望「強化美國在海外的經濟和基礎設施實力」。

海底電纜變得日益重要。一項統計數據顯示，全球超過95%的網路流量是透過海底電纜傳輸。

電信市場研究業者TeleGeography表示，目前全球有超過600條公開的海底電纜系統，包括Meta、Orange、Vodafone及中國移動等行動網絡營運業者支持的2Africa cable海底電纜，連結三大洲，橫跨4.5萬公里。

提供網路服務的大型科技業者持續在海底電纜基礎設施投入鉅資，有別於以往都是由大型國家電信業者出資鋪設。Google去年表示，將建造第一條接連非洲和澳洲的海底電纜，並宣布投資10億美元在太平洋建造兩條新的海底電纜，強化與日本的連結。

另一方面，海底電纜容易受到攻擊或意外而中斷的疑慮日益受到關注。北約在1月啟動一項任務，加強尋求在波羅地海船隻，避免類似去年重要海底電纜遭損壞的事情再度發生。