新加坡 擴張新年度預算

在新加坡今年將舉行國會大選之際，總理暨財政部長黃循財18日擴張新年度預算，號稱「為新加坡人人制定的預算」，並列出一長串的發放現金、退稅以及基礎建設投資，以支持勞工與企業，並幫助緩解生活成本。

在黃循財上任後首次發布的預算案中，新加坡計劃在今年4月1日起的2025年度支出近1,240億星元，範圍涵蓋機場升級、發放超市購物券、以及長者照護等，包括將共發放給每戶家庭800星元（596美元）的「鄰里購物券」，高於去年的600星元，以協助家戶支應超市與餐廳等開支。第一階段將於5月登場，預計將發放500星元購物券。

星國也將提高家戶退稅額一倍，以協助支付水電費等公用事業開銷，並對育有12歲以下兒童的家庭，額外加發500星元補助券。其他措施還包含協助因應教育費用、提高退休金給付，及對低收入家戶提供更多協助。