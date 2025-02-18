快訊

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元1人獨得 獎落「這縣市」

請假打德州撲克 徐巧芯老公劉彥澧晚間突請辭…盧秀燕准了

性騷風波愈演愈烈！ 「反骨男孩」聲明與孫生解約

台積電救英特爾百害而無一利？彭博說分明

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
彭博分析師指出，台積電若投資英特爾晶圓代工部門，將面臨整合和營運挑戰，會稀釋市場影響力，可能會對台積電的獲利能力造成風險。路透
彭博分析師指出，台積電若投資英特爾晶圓代工部門，將面臨整合和營運挑戰，會稀釋市場影響力，可能會對台積電的獲利能力造成風險。路透

彭博資訊分析師指出，台積電若投資英特爾晶圓代工部門，將面臨整合和營運挑戰，市場影響力將遭稀釋，且若無法完全掌控晶圓廠，將面臨潛在的智慧財產權（IP）威脅，為獲利能力帶來風險，就算英特爾代工部門最終獲利，台積電可能也無法回收所付出的機會成本。

英特爾晶圓代工部門去年虧損約130億美元，可能要到2027年才能損益兩平，彭博分析師指出，若台積電投資英特爾晶圓代工部門，並持有二成股權，可能打壓台積電的獲利能力。

彭博分析師認為，台積電稱霸先進製程，市占超過85%，投資英特爾所能帶來的製造好處，可能微乎其微，因為結構成本、良率差距及IP束縛，可能限制台積電全面優化英特爾晶圓廠作業的能力，更關鍵的是，台積電可能必須從報酬更高的內部計畫，移出資本和工程資源。即便英特爾代工最終略有獲利，台積電的每股盈餘可能無法完全收回這筆機會成本。

彭博分析師指出，台積電與英特爾晶圓代工合資企業的營運挑戰度，可能比新建一座晶圓廠還高，畢竟要調和英特爾現有的晶圓廠與台積電獨特的生產系統，並不容易，而且要重新訓練、重新認證及調整供應鏈，均曠日廢時。

IP憂慮也許會限制台積電完全優化廠房作業的能力，因旗下的專利製程可能無法用於英特爾部分持有的工廠。更重要的是，由於台積電僅持有少數股權，可能無法掌控重大營運決策，特別是若英特爾或美國政府施加限制。

此外，仰賴由英特爾青睞業者所組成的供應鏈，也可能推高成本，並限縮台積電精簡生產流程的能力。

彭博分析師認為，相較下，台積電擴大全資持有的亞利桑那州晶圓廠，反而能提供台積電股東和客戶更多價值。台積電投資英特爾晶圓代工部門，不但形同讓步給技術落後的對手、讓出市占，甚至還可能會導致IP外洩，傷害台積電在2、3奈米製程的優勢。基於英特爾的先進製程競爭力低落，台積電的投資無法取得戰略益處。

分析師 台積電 報酬

延伸閱讀

川普施壓台積電…賴清德裝沒事？ 郭正亮曝計謀：事後還能邀功

期貨商論壇／半導體30期 看旺

【專家之眼】台積電難吞英特爾這個燙手山芋

英特爾找台積等大咖拚滿血復活 力旺、智原、M31、晶心科將迎大單

相關新聞

NVIDIA盤前走高 幾乎已收復上月底重挫17%所有失土

輝達（Nvidia）股價18日盤前一度上漲1.7%，叩關142美元，也就是陸廠DeepSeek人工智慧（AI）模型上月重...

新加坡政府 將對家戶發放800星元購物券

新加坡政府宣布今年將加碼發放購物券，並增加家庭及企業退稅額度，以因應民生物價漲勢。

半導體業人才爭奪戰升溫 三星來台獵才、美光向南韓挖腳

全球半導體人才短缺，業界展開獵才大賽，三星電子向台灣工程師招手，美國記憶體大廠美光和陸廠長鑫存儲則大力挖角南韓工程師。

美中關係緊張 西方企業採「Anything But China」策略

華爾街日報(WSJ)17日分析，美中關係緊張之際，愈來愈多西方企業採取縮寫為「ABC」的策略，意指「除了中國，什麼都行」...

英國4月大增企業稅 25%雇主擬裁員…料重創這2個行業

英國政府去年10月公布預算案，宣布從今年4月開始大幅增加企業稅；最新調查顯示， 四分之一的英國企業雇主擔心加稅恐怕會提高...

假髮需求增加 印度禁止低價假髮出口

國際對假髮需求增加，假髮法源主要來源國印度有望受惠！印度是全球最大的假髮天然髮源出口國，佔比約85%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。