台積電救英特爾百害而無一利？彭博說分明

彭博資訊分析師指出，台積電若投資英特爾晶圓代工部門，將面臨整合和營運挑戰，市場影響力將遭稀釋，且若無法完全掌控晶圓廠，將面臨潛在的智慧財產權（IP）威脅，為獲利能力帶來風險，就算英特爾代工部門最終獲利，台積電可能也無法回收所付出的機會成本。

英特爾晶圓代工部門去年虧損約130億美元，可能要到2027年才能損益兩平，彭博分析師指出，若台積電投資英特爾晶圓代工部門，並持有二成股權，可能打壓台積電的獲利能力。

彭博分析師認為，台積電稱霸先進製程，市占超過85%，投資英特爾所能帶來的製造好處，可能微乎其微，因為結構成本、良率差距及IP束縛，可能限制台積電全面優化英特爾晶圓廠作業的能力，更關鍵的是，台積電可能必須從報酬更高的內部計畫，移出資本和工程資源。即便英特爾代工最終略有獲利，台積電的每股盈餘可能無法完全收回這筆機會成本。

彭博分析師指出，台積電與英特爾晶圓代工合資企業的營運挑戰度，可能比新建一座晶圓廠還高，畢竟要調和英特爾現有的晶圓廠與台積電獨特的生產系統，並不容易，而且要重新訓練、重新認證及調整供應鏈，均曠日廢時。

IP憂慮也許會限制台積電完全優化廠房作業的能力，因旗下的專利製程可能無法用於英特爾部分持有的工廠。更重要的是，由於台積電僅持有少數股權，可能無法掌控重大營運決策，特別是若英特爾或美國政府施加限制。

此外，仰賴由英特爾青睞業者所組成的供應鏈，也可能推高成本，並限縮台積電精簡生產流程的能力。

彭博分析師認為，相較下，台積電擴大全資持有的亞利桑那州晶圓廠，反而能提供台積電股東和客戶更多價值。台積電投資英特爾晶圓代工部門，不但形同讓步給技術落後的對手、讓出市占，甚至還可能會導致IP外洩，傷害台積電在2、3奈米製程的優勢。基於英特爾的先進製程競爭力低落，台積電的投資無法取得戰略益處。