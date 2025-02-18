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越南設想經濟兩位數成長 擬增加向中國大陸與寮國購電

中央社／ 河內18日專電

越南以經濟成長率達到兩位數的情境來設想，計劃到2030年要分別從中國與寮國增加電力進口，調整過後的進口規模是原先規劃的1.5倍至5倍，以確保用電無虞。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南政府以未來每年的經濟成長率皆達兩位數為設想，估計每年的電力需求約成長12%至14%。因此，到了2030年要從中國與寮國分別增加電力進口3000百萬瓦（MW）與2500百萬瓦。

根據越南第8號電力規劃調整方案的徵求意見稿，越南官方所擬定的電力需求在2030年與2050年分別較原先的第8號電力規劃成長了35%與50%。

越南工商部提議，至2030年要從中國進口約3700百萬瓦電力，是原先規劃700百萬瓦的5倍多。目前，國有越南電力集團（EVN）正與中國談判增加購買電力。

然而，越南工商部表示，目前尚未敲定從中國進口的電力規模，「未來，雙方需進一步談判，明確細節並及早簽署協議。」此外，越南政府也將對進口電力的經濟與技術可行性進行研究與評估。

除了中國，越南也計劃從寮國增加電力進口，至2030年規模達6800百萬瓦，是原先規劃4300百萬瓦的1.58倍。

成長率 越南

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