NVIDIA盤前走高 幾乎已收復上月底重挫17%所有失土

輝達（Nvidia）股價18日盤前一度上漲1.7%，叩關142美元，也就是陸廠DeepSeek人工智慧（AI）模型上月重創科技股前的水準。

DeepSeek低成本的AI模型，上月重創全球科技股，也導致輝達股價1月27日重挫17%，市值蒸發近6,000億美元，但時至今日僅三周的時間，輝達股價幾乎收復所有失土，讓逢低買進該股的投資人，臉上揚起一抹微笑。

另一個好消息是，韓聯社17日報導，南韓政府公布計畫，為打造國家AI運算中心，預計取得1萬顆高效能圖形處理器（GPU），採購型號包含輝達的H100及H200。

Hargreaves Landsdown分析師Matt Britzman說，這是「輝達的需求來源，遠不僅止於美國科技大廠」的又一跡象。他說，「目前有些國家已表達對建造本土運算中心的企圖，其中以美國的Stargate計畫最引人矚目；這表示輝達值得投資，也展現市場對其領先業界的晶片，出現相對新穎且可進一步擴大的需求」。