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瑞士擬重啟核電產業 首度向最大生產國哈薩克買鈾

中央社／ 哈薩克阿拉木圖17日綜合外電報導

哈薩克國營能源公司（Kazatomprom）今天表示，伯恩（Bern）當局為重啟核電產業，與哈薩克達成一項協議，首次直接向全球最大鈾生產國哈薩克購買鈾。

法新社報導，哈薩克國營能源公司表示，他們與瑞士能源公司Axpo簽定「首份哈薩克天然鈾精礦供應合約，以滿足瑞士貝茲諾（Beznau）與萊布施塔特（Leibstadt）核電廠的能源需求」。

Axpo代表表示，這項交易將有助於「確保瑞士的能源供應穩定，並減少導致全球暖化的溫室氣體排放，為全球脫碳做出貢獻」。

雙方未透露具體供應量。

瑞士自2018年起禁止建造新核電廠，但瑞士聯邦政府去年12月表示有意修法，開放興建新的核電廠。瑞士政府認為，這是因應人口成長，以及在2050年底前實現淨零排放目標的必要措施。

瑞士當局也指出，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲對莫斯科當局祭出制裁，導致俄國天然氣供應減少，引發電力短缺的疑慮。

瑞士現有的4座老舊核子反應爐占全國約29%的電力供應，冬季時還需仰賴進口能源。

與俄國、中國接壤的中亞國家哈薩克，是世界最大鈾生產國，鈾礦開採量占全球40%以上。

儘管哈薩克擁有豐富天然資源，卻長期面臨能源短缺，因此該國計劃在南部巴爾喀什湖（LakeBalkhash）湖濱建造一座核電廠。

俄羅斯 核電 瑞士

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