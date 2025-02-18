日本關西機場新入境審查區將啟用 可望紓解人潮

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本關西國際機場今天對媒體公開第一航廈3樓新完工的南側入境審查區，預計2月26日啟用；北側入境審查區也預計3月18日開始運作。由於南北審查區相連，未來可望紓解排隊人潮。

日本產經新聞報導，負責營運機場的關西機場公司表示，位於航廈2樓南北兩處的入境審查區，接下來將移到3樓。相較目前兩處入境審查區無法相通，3樓的新入境審查區可藉由通道南北相連。

未來如果航機落地後造成單側入境審查區人潮擁擠時，機場方面將引導部分入境旅客轉往人潮較少的一側審查區辦理入境，可望紓解等候入境的排隊人龍。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在大阪開幕，關西機場公司從2021年5月起展開第一航廈大規模改裝工程；跟入境審查區相鄰的國際線貴賓室也正進行整修，預計3月27日盛大開幕。

另外，有關增加機場內的商業設施等工程，預計將在2026年夏天完工。

大阪 日本 關西機場

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